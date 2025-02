"In quale regolamento questa entrata non è né da giallo né da rosso? (Arbitro Pairetto, scuderia Rocchi) La Serie A è un Circo Medrano. Non tutti lo sanno, e anche fra gli addetti ai lavori pochi lo ricordano. Ma che Luca Pairetto, non solo figlio ma addirittura nipote d'arte, fosse destinato alla smagliante carriera che ormai tutti conosciamo, apprezzando le sue gesta ogni volta che ci capita di vederlo in campo, lo si era capito subito. Fin dal 2012 quando, rampante per meriti propri e non certo per il cognome che porta, venne designato per arbitrare il playoff di Serie C Lanciano-Siracusa. Nel corso del quale riuscì nell'impresa di ammonire due volte il capitano del Lanciano D'Aversa (oggi allenatore, guarda un po' gli scherzi della vita, dell'Empoli arbitrato oggi)".