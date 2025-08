"Anche Inter, Roma e Atalanta sono sufficientemente indietro. Le difficoltà di Juve e Milan risultano tuttavia più sorprendenti. Il lavoro di Comolli è appesantito dalle zavorre dell’ultima stagione: deve scaricare giocatori prima di aggiungere qualcosa di suo. Non s’è ancora liberato di Weah, Nico Gonzalez e soprattutto di Vlahovic che, restando, potrebbe costargli un’altra quarantina di milioni. Possibile che un club come il Milan, che ha peraltro venduto benissimo Reijnders e Hernandez, non riesca ad arrivare al giocatore del Bruges? Chi frena e perché?".