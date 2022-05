Milan, domenica contro il Verona sarà vietato sbagliare | Serie A News

Dopo il successo dell'Inter contro l'Empoli, il Milan è chiamato a rispondere: i rossoneri non potranno sbagliare contro il Verona

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto su quanto sta succedendo nel campionato italiano e, in particolar modo, su ciò che riguarda le sorti di Inter e Milan. I nerazzurri, infatti, hanno vinto ieri contro l'Empoli trascinati da un super Lautaro Martinez, autore di una doppietta e di 19 gol in questo campionato, suo record personale. 4-2 al termine dei 90 minuti di gioco, con la squadra di Simone Inzaghi che ha rimontato l'iniziale doppio vantaggio dei toscani e che, in attesa della squadra di Pioli, conduce momentaneamente al primo posto in classifica.