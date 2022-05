Calciomercato Milan – Parte l’assalto al top player per la fascia destra

Il campionato è ormai agli sgoccioli ed ai piani alti di 'Casa Milan' si pensa, logicamente, anche all'imminente sessione estiva di calciomercato. Il Diavolo dovrà operare molto, in entrata ed in uscita, per migliorare, rinforzare e perfezionare l'organico a disposizione di mister Stefano Pioli. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara sono già operativi per cercare gli elementi giusti da inserire nella rosa, al fine di renderla ancora più competitiva per Serie A e Champions League. In un ruolo, assolutamente, il Milan ha bisogno di un upgrade.