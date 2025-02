Un problema da risolvere, che induce a scelte importanti per quel che riguarda la formazione di partenza per Milan-Verona di domani in Serie A: e, in questo momento, ha evidenziato la 'rosea', siccome Conceiçao ha fortemente voluto con sé a Milano Joao Felix, è probabile che sia Leao a sedersi almeno inizialmente accanto al tecnico, in panchina.

Musah dovrebbe rilevare uno dei due lusitani in campo — Né Joao Felix né Leao hanno inciso a Rotterdam. Il primo, però, era stato letale contro la Roma e il secondo contro l'Empoli. In questo momento, però, insieme il Diavolo non può permetterseli. O meglio, se schierati anche con Pulisic e Giménez. Con un marcato possesso palla o con una pressione che permetta di recuperare la palla in zona pericolosa, tutto sarebbe (forse) più facile.

Ma né Joao Felix né Leao brillano, per il quotidiano sportivo nazionale, in fase di non possesso. O nell'impedire la costruzione del gioco dei rivali o per rincorrere gli avversari. Lo fa un po' di più l'ex Chelsea, ma neanche tanto. A Rotterdam, se fosse stato disponibile Yunus Musah, invece squalificato, avrebbe sicuramente giocato titolare, con Joao Felix trequartista e Pulisic a sinistra. Con Leao in panchina. Assetto che, probabilmente, si vedrà domani in Milan-Verona. LEGGI ANCHE: Milan, tutto pronto per il rinnovo di Maignan. Ma sorge un interrogativo >>>