Tanto l'inglese classe 1996 quanto il francese classe 2003, infatti, hanno proseguito anche ieri con il lavoro differenziato. Pertanto, non riusciranno a recuperare, così come invece era nelle previsioni, per Milan-Verona di domani. Sia Loftus-Cheek sia Bondo salteranno l'impegno contro i gialloblu, poi l'ex Chelsea probabilmente anche Milan-Feyenoord di martedì prossimo in Champions a 'San Siro'.

La dirigenza si recherà oggi a Milanello: il motivo — Partita alla quale Bondo non avrebbe potuto comunque partecipare poiché anch'egli non inserito in Lista UEFA. Rientro tra i convocati, per entrambi, probabilmente per Torino-Milan del prossimo weekend di Serie A. La 'rosea' ha ricordato, infine, come oggi, a Milanello, si vedrà la dirigenza del club di Via Aldo Rossi al gran completo. L'obiettivo, far sentire la vicinanza della società alla squadra ed al tecnico.

Ricordando, al contempo, come sia di vitale importanza vincere sia domani in campionato contro il Verona, sia martedì prossimo in Champions contro il Feyenoord per conquistare l'accesso agli ottavi di finale del torneo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, in Spagna sicuri: “Ecco chi vogliono Ibra e Moncada” >>>