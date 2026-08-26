Alphadjo Cissè va verso la conferma nell'undici titolare del Milan contro il Venezia. Il classe 2006 ha convinto Rúben Amorim dopo il gol al Torino

Daniele Triolo
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Torino-Milan: top e flop rossoneri, le pagelle / Serie A News

Il debutto casalingo del Milan a San Siro contro il Venezia potrebbe consacrare definitivamente la stella di Alphadjo Cissè. Il trequartista italiano classe 2006, prelevato dal club rossonero durante la scorsa sessione invernale di calciomercato, si candida a una maglia da titolare nell'anticipo della seconda giornata di Serie A 2026-2027. Il tecnico lusitano Rúben Amorim è rimasto impressionato dall'impatto del giovane calciatore, reduce da una prestazione maiuscola all'esordio stagionale contro il Torino.

Dall'Hellas Verona al Catanzaro: le cifre del colpo di mercato rossonero

I vertici societari di Via Aldo Rossi hanno investito con lungimiranza sul classe 2006, assicurandosi il suo cartellino dall'Hellas Verona per un'operazione complessiva da 10 milioni di euro, suddivisi in 8 milioni di base fissa e 2 milioni di bonus. Lasciato in prestito al Catanzaro in Serie B per completare il percorso di maturazione, Cissè ha messo a referto 6 gol e un assist in 22 presenze, prima che un grave infortunio muscolare lo costringesse a uno stop forzato da febbraio a giugno. Il duro lavoro di recupero estivo ha permesso al giocatore di presentarsi a Milanello in perfette condizioni atletiche.
Alphadjo Cissè, centrocampista AC Milan, esulta per il suo gol in Torino-Milan 1-2 (Serie A 2026-2027)

Il gol al Torino e l'evoluzione tattica nel 3-4-2-1 di Amorim

Schierato a sorpresa nell'undici iniziale contro il Torino, il trequartista di origini guineane ha ripagato la fiducia dello staff tecnico segnando un gol d'autore su assist di Adrien Rabiot. Nel sistema di gioco 3-4-2-1 impostato da Amorim, le caratteristiche di Cissè garantiscono imprevedibilità tra le linee e rapidità nelle transizioni offensive. Secondo quanto evidenziato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'allenatore è intenzionato a confermarlo dal primo minuto contro il Venezia per sfruttare il suo straordinario momento di forma fisica e mentale.

La gestione di Pulisic e Leão in vista del debutto a San Siro

La titolarità di Cissè si inserisce in un contesto di gestione strategica della rosa rossonera. Con Christian Pulisic ancora in fase di pieno recupero atletico e con il futuro di Rafael Leão al centro delle fitte trame di mercato con il Galatasaray, il giovane talento ex Verona rappresenta una certezza tecnica assoluta. La platea di San Siro attende la conferma di un calciatore che, a detta degli addetti ai lavori, affronta le pressioni della massima serie con la medesima naturalezza e spensieratezza dei tornei giovanili.

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