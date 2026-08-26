Il debutto casalingo del Milan a San Siro contro il Venezia potrebbe consacrare definitivamente la stella di Alphadjo Cissè. Il trequartista italiano classe 2006, prelevato dal club rossonero durante la scorsa sessione invernale di calciomercato, si candida a una maglia da titolare nell'anticipo della seconda giornata di Serie A 2026-2027. Il tecnico lusitano Rúben Amorim è rimasto impressionato dall'impatto del giovane calciatore, reduce da una prestazione maiuscola all'esordio stagionale contro il Torino.

Dall'Hellas Verona al Catanzaro: le cifre del colpo di mercato rossonero

Il gol al Torino e l'evoluzione tattica nel 3-4-2-1 di Amorim

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La gestione di Pulisic e Leão in vista del debutto a San Siro

I vertici societari di Via Aldo Rossi hanno investito con lungimiranza sul classe 2006, assicurandosi il suo cartellino dall'per un'operazione complessiva da 10 milioni di euro, suddivisi in 8 milioni di base fissa e 2 milioni di bonus. Lasciato in prestito alin Serie B per completare il percorso di maturazione, Cissè ha messo a referto 6 gol e un assist in 22 presenze, prima che un grave infortunio muscolare lo costringesse a uno stop forzato da febbraio a giugno. Il duro lavoro di recupero estivo ha permesso al giocatore di presentarsi a Milanello in perfette condizioni atletiche.Schierato a sorpresa nell'undici iniziale contro il Torino, il trequartista di origini guineane ha ripagato la fiducia dello staff tecnico segnando un gol d'autore su assist di. Nel sistema di giocoimpostato da Amorim, le caratteristiche di Cissè garantiscono imprevedibilità tra le linee e rapidità nelle transizioni offensive. Secondo quanto evidenziato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'allenatore è intenzionato a confermarlo dal primo minuto contro il Venezia per sfruttare il suo straordinario momento di forma fisica e mentale.La titolarità di Cissè si inserisce in un contesto di gestione strategica della rosa rossonera. Conancora in fase di pieno recupero atletico e con il futuro dial centro delle fitte trame di mercato con il Galatasaray, il giovane talento ex Verona rappresenta una certezza tecnica assoluta. La platea di San Siro attende la conferma di un calciatore che, a detta degli addetti ai lavori, affronta le pressioni della massima serie con la medesima naturalezza e spensieratezza dei tornei giovanili.