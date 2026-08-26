Il debutto stagionale del Milan guidato da Rúben Amorim ha regalato tre punti sul campo del Torino, ma ha anche visto Christian Pulisic restare in panchina per tutti i 90 minuti. L'esterno offensivo degli Stati Uniti d'America, pedina chiave nell'attacco del Diavolo, è tornato a lavorare a pieno regime con il gruppo soltanto la scorsa settimana, dopo aver smaltito un delicato infortunio muscolare rimediato durante i recenti Mondiali con la maglia della propria Nazionale. Il tecnico lusitano ha preferito non rischiare ricadute, preservando lo statunitense all'esordio in Serie A.

L'exploit di Alphadjo Cissè nel 3-4-2-1 e le scelte tattiche

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San Siro attende Pulisic: i precedenti perfetti contro il Venezia

Dalla panchina dello "Stadio Olimpico Grande Torino", Pulisic ha assistito alla convincente prestazione di, schierato a sorpresa dal primo minuto come trequartista sinistro nel nuovodisegnato da Amorim. Il giovane talento rossonero ha convinto lo staff tecnico grazie a una settimana di allenamenti ad altissima intensità, sfruttando al meglio la chance dal primo minuto. Nonostante Pulisic avesse dato ampie rassicurazioni sulle proprie condizioni nei giorni immediatamente precedenti alla trasferta piemontese, la gestione prudente dello staff medico ha evitato un suo impiego a gara in corso.L'occasione del riscatto e del definitivo rientro in campo è fissata per venerdì sera alle ore 20:45, quando il Milan ospiterà ilnella seconda giornata di campionato. Secondo quanto evidenziato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il numero 11 statunitense punta a mettere i primi minuti ufficiali nelle gambe per ritrovare la forma migliore. I lagunari rievocano ottimi ricordi a Pulisic: nella stagione 2024-2025, l'attaccante ha affrontato la formazione veneta in due occasioni, riuscendo ad andare a segno in entrambi i match.