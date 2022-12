Milan, da valutare le condizioni di chi non ha giocato. Oggi gita nel deserto

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riporta il programma che verrà svolto dal Milan nella giornata di oggi. I rossoneri, in mattinata, si ritroveranno in hotel. Lì verranno valutate le condizioni di chi non ha preso parte alla partita amichevole di ieri contro il Liverpool, vale a dire Origi, Brahim Diaz, De Ketelaere, Kjaer, Messias e Tomori. Così come resta da valutare Maignan che continuerà a seguire una tabella di lavoro specifica e dovrebbe essere escluso anche dall’ultimo test internazionale contro il PSV il 30 dicembre. Lo staff predica cautela per il suo ritorno in campo, in quanto un'ulteriore ricaduta al problema al polpaccio è assolutamente cosa da evitare.