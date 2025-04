Milan, va avanti il ‘casting’ per la scelta del direttore sportivo: il punto

Giorgio Furlani, CEO del Milan, proseguirà con i colloqui per individuare il direttore sportivo perfetto per il club di Via Aldo Rossi

Secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, prosegue - in casa Milan - il 'casting' per la scelta del direttore sportivo perfetto per il club di Via Aldo Rossi.