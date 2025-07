Milan, un sabato ricco: amichevole a Milanello, poi partenza per Singapore

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come stamattina, nel centro sportivo rossonero di Milanello , il Milan di Massimiliano Allegri e il Milan Futuro di Massimo Oddo si affronteranno per un' amichevole a porte chiuse . Allegri ruoterà gli uomini a sua disposizione, risparmiando, al contempo, chi è non al top per qualche piccolo fastidio fisico. Dopo la seduta e il test, il 'rompete le righe' per i giocatori rossoneri.

Milan, test contro il Milan Futuro poi relax

Mike Maignan e compagni potranno trascorrere qualche ora con cari e famigliari. Quindi, si ritroveranno prima di cena per trasferirsi all'aeroporto di Milano-Malpensa. In serata, infatti, il Milan volerà a Singapore. Sarà il primo passo per la tournée in Asia e in Australia che verrà il Milan fuori per dodici giorni (rientro previsto per il 1° agosto) e impegnato in tre amichevoli. Rispettivamente contro Arsenal (23 luglio), Liverpool (26 luglio) e Perth Glory (31 luglio).