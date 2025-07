Calciomercato Milan, Estupinan dopo Theo: la distanza con il Brighton

Il Brighton, infatti, chiede 23 milioni di euro: una cifra alta rispetto a quella che il procuratore portoghese aveva concordato in primavera. Ovvero, quando aveva chiarito che Estupinan voleva provare un’avventura altrove e il Brighton si era messo sulle tracce del sostituto. Per la cronaca, ha poi acquistato Maxim De Cuyper dal Bruges per 18 milioni di euro più 2 di bonus .

L'auspicio è che il sudamericano, ex Villarreal, possa sbarcare a Milano per le visite mediche a inizio settimana e che poi raggiunga i compagni in tournée a Singapore. Essendo in possesso di un passaporto spagnolo, le procedure per il tesseramento non saranno complicate come per gli extracomunitari.