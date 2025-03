Milan, un Pulisic mai visto: ad un passo da un doppio traguardo

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Christian Pulisic , attaccante del Milan che, con la doppietta sul campo del Lecce , ha contribuito al ritorno al successo dei rossoneri dopo tre sconfitte di fila e salvato, per il momento, la panchina a Sérgio Conceição .

Dopo aver concluso la sua prima annata milanista con 15 gol in 50 partite, Pulisic sta facendo ancora meglio (almeno dal punto di vista personale) nella sua seconda stagione con il Milan: con le due reti segnate al 'Via del Mare', siamo a quota 14 gol in 37 partite. Si tratta - in proporzione e in prospettiva - della sua miglior annata di sempre, numeri alla mano.