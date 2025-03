Milan, presto la nomina del nuovo direttore sportivo — Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, insieme al suo Senior Advisor per il club di Via Aldo Rossi, Zlatan Ibrahimović, ha avviato - la scorsa settimana - colloqui a Londra con i candidati alla carica di direttore sportivo del Milan. Igli Tare, ex Lazio, è al momento il nome con maggiori possibilità di essere ingaggiato.

Lavorerebbe al fianco di Ibra, con il supporto dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e di Geoffrey Moncada (con cui Tare ha un ottimo rapporto): il francese, in scadenza di contratto, rinnoverebbe ma con una delega diversa rispetto alla responsabilità dell'area tecnica. Tornerebbe al vecchio amore, l'area scout.

Tare, proposto al Milan da Jorge Mendes, è apprezzato per il ruolo svolto per tanti anni nella Lazio, con cui, sotto la gestione tecnica di Maurizio Sarri (a proposito, i rapporti tra i due non sono più ottimali), è arrivato un secondo posto in Serie A. In passato Tare ha definito Massimiliano Allegri il miglior tecnico in Italia: farà un tentativo per lui, eventualmente?

I big Maignan, Theo e Leão sono sul mercato — Non è ancora tramontata, ad ogni modo, le pista Fabio Paratici. Il 30 giugno scadrà la sua squalifica internazionale per il caso plusvalenze. Ha un appeal superiore a quello di Tare, che ha lavorato solo in Italia: Paratici ha avuto tanti successi nella Juventus prima di andare al Tottenham. Che vorrebbe continuare a lavorare con lui. Ma ha anche offerte dalla Liga.Paratici proverebbe a convincere Antonio Conte ad accettare la panchina del Milan.

Sfumato, invece, Andrea Berta: l'ex Atlético Madrid andrà all'Arsenal. Infine, i giocatori. C'è da capire quale sarà il futuro dei big: Mike Maignan, Theo Hernández e Rafael Leão sono sul mercato. Inoltre, andrà definito il futuro dei giocatori in prestito secco, come João Félix e Tammy Abraham. Si ripartirà da Tijjani Reijnders: ufficiale il suo rinnovo fino al 30 giugno 2030 con stipendio di 3,5 milioni di euro netti a stagione.