Milan, torna anche Gimenez: giorni fondamentali per convincere Allegri

Milan, ieri pomeriggio c’è stato il primo allenamento post tournée per tutta la squadra: è tornato anche Santiago Gimenez

Ieri pomeriggio c’è stato il primo allenamento post tournée per tutta la squadra: è tornato anche Santiago Gimenez dopo le vacanze. Come riporta 'Il Corriere dello Sport', il suo obiettivo sarebbe quello di riuscire a convincere Massimiliano Allegri a schierarlo titolare. Il messicano sarebbe consapevole di doversi guadagnare la fiducia del proprio allenatore, e che presto ci sarà un nuovo attaccante in rosa a fargli concorrenza.