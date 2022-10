Milan, Tonali è la voce del gruppo oltre ad essere leader tecnico | News

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla della crescita di Sandro Tonali , centrocampista del Milan sempre più leader della squadra di Stefano Pioli. Domenica sera i rossoneri affronteranno a Verona l' Hellas , e la memoria non può che riportare al match di un paio di mesi fa, a maggio, dove proprio Tonali fu protagonista di una doppietta contri i gialloblù. Due gol che furono determinanti per la volata verso la conquista dello scudetto festeggiato dopo la vittoria contro il Sassuolo.

Parlando della sua crescita, Tonali è il rossonero con la media chilometri percorsi più alta, più dei terzini di spinta, degli esterni e più degli altri colleghi della mediana: con 11,061 km medi a gara precede sia Bennacer che Theo Hernandez . Secondo i dati della Lega di A, Bennacer è davanti a Sandro per occasioni da gol create (23 a 16), ma l’8 rossonero è il centrocampista che più contrasta e più arriva al tiro: 8 tentativi, 5 quelli di Bennacer. Nessun altro giocatore di mezzo conclude quanto Tonali, il quale non si dimentica certamente anche dei compiti difensivi.

Oltre ad essere un leader tecnico, Tonali adesso è anche la voce del gruppo. Quanto è accaduto nel post partita di Milan-Chelsea è solamente l'ultima dimostrazione: "Ci sono tanti casi simili durante una partita. Non si può dare rigore e rosso dopo nemmeno vinti minuti di gioco per un episodio del genere: se fischi questo fallo, diventa una partita di basket dove ogni tocco va fischiato. Al di là del rigore, ogni fallo era giallo per noi: abbiamo preso 4 ammonizioni nel primo tempo per falli imbarazzanti. L’arbitro ci ha creato un problema, con rigore e rosso che in Champions mi sembrano un po’ esagerati. Se fossi stato nell’arbitro non avrei dato neanche il rigore, lui ha fatto una pessima gara", parole da vero leader.