Milan, serve uno scatto da Origi: mai titolare e pochi minuti in campo

Origi è arrivato al Milan per dare ricambio ad Olivier Giroud, il quale ha collezionato già la 13esima presenza consecutiva quest'anno con il Milan. In realtà, considerati i vari stop, è diventato Rebic il primo sostituto del francese, con Origi che più volte ha sostituito Leao e si è piazzato largo sulla fascia a sinistra. Dunque, dopo una manciata di minuti in campo, quando tutto sembrava ormai superato, il belga si è nuovamente fermato ed è volato in Belgio per farsi curare da Lieven Maesschalck, professionista a cui in passato si erano affidati anche gli ex rossoneri Sheva, Inzaghi, Redondo. Origi è tornato e ha giocato due spezzoni di gara contro il Chelsea in entrambe le sfide e contro la Juventus.