Milan, Tomori proverà ad esserci contro il Monza. Bennacer più no che si

Il difensore inglese sembrava essere pronto per prendere parte al match contro il Tottenham, ma poco prima del match è stato deciso di non rischiarlo. L'ex Chelsea proverà a recuperare in vista della partita di domani, anche se le sue condizioni verranno valutate nella giornata di oggi. Salvo clamorosi colpi di scena, chi non ci sarà sicuramente è Ismael Bennacer. Appare molto difficile il suo recupero in vista della gara di domani. Milan, Giroud non basta: il suo sostituto arriva dall'Atalanta?