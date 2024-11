'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come siano 17 i convocati del Milan dalle Nazionali. E come potrebbero diventare 18 se Fikayo Tomori sarà chiamato 'last minute' dall’Inghilterra. Un paio di difensori del Commissario Tecnico ad interimLee Carsley (Thomas Tuchel arriverà soltanto a gennaio 2025) non sono al top e il numero 23 rossonero è stato pre-allertato. La Nazionale dei 'Tre Leoni' si radunerà domani.