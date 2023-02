Milan, non solo Thiaw: contro il Monza scalpitano Vranckx e De Ketelaere

Thiaw si sta ritagliando spazio nel Milan di Pioli: adesso l'allenatore rossonero potrebbe dare fiducia anche a Vranckx e De Ketelaere

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla di alcuni calciatori arrivati al Milan in estate. Tra questi c'è Malick Thiaw, giovane difensore tedesco che dopo i primi mesi di apprendistato adesso si è ritagliato uno spazio importante nella squadra di Pioli. Dopo l'ottimo match disputato contro il Torino, l'ex Schalke 04 ha fornito una prestazione sontuosa contro il Tottenham, annullando avversari come Kane, Son e Kulusevski. L'unica macchia della sua prova eccellente rimane l'errore sotto porta che avrebbe consentito al Milan di partire per Londra con il doppio vantaggio. In ogni caso la sua è stata una crescita lenta e graduale, un po' come è avvenuto anche per gente come Kalulu, Tonali e Leao.

Proprio per dare continuità alla valorizzazione delle scelte estive, Pioli potrebbe dare fiducia anche ad un altro nuovo arrivato. Contro il Monza, infatti, potrebbe giocare anche Vranckx, il quale potrebbe sostituire un Tonali a corto di energia dopo tutti questi impegni dell'ultimo mese e mezzo. Insieme a lui potrebbe giocare Pobega, il quale prenderebbe il posto di Krunic che ultimamente si è ritagliato dello spazio in mezzo al campo, complice anche l'infortunio di Bennacer. Contro il Tottenham il centrocampista belga non era presente nemmeno in panchina in quanto non è stato inserito nella lista Champions, ma Pioli potrebbe impiegarlo in campionato.

E a proposito di calciatori di nazionalità belga, il pensiero non può che andare a Charles De Ketelaere. L'ex Bruges è entrato a gara in corso contro il Tottenham, divorandosi anche lui la palla del 2-0. Il numero 90, tutto sommato, è entrato bene sia contro il Torino che contro gli Spurs, tant'è che Pioli potrebbe lanciarlo dal primo minuto al posto di Brahim Diaz. De Ketelaere potrebbe avere l'occasione di risollevare una stagione fin qui deludente proprio contro il Monza, dove nella gara d'andata non riuscì a segnare un gol da posizione molto favorevole quando il risultato era ormai sul 4-1 per il Milan.