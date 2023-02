Monza-Milan, i precedenti in Brianza: il bilancio sorride ai rossoneri | News

Sabato pomeriggio Monza e Milan si affronteranno allo 'U-Power Stadium': ecco tutti i precedenti tra le due squadre in Brianza

Enrico Ianuario

Sabato pomeriggio, alle ore 18.00, il Monza ospiterà allo 'U-Power Stadium' il Milan. La gara sarà valida per la 23^ giornata del campionato di Serie A e sarà la prima volta che le due formazioni si confronteranno nel massimo campionato italiano. Nonostante ciò, non sarà la prima volta che i rossoneri disputeranno una partita in Brianza contro i biancorossi. Sono ben sei i precedenti tra Monza e Milan in gare ufficiali, di cui quattro sono le gare disputate in Coppa Italia e tre in Serie B.

Monza-Milan, i precedenti in Brianza — Il primo confronto assoluto tra Monza e Milan risale alla stagione 1957/1958, quando i rossoneri vinsero in trasferta per 4-1 in Coppa Italia. Il secondo incontro in Brianza, invece, ha visto vincere il Monza 2-1, in Coppa Italia e dopo i tempi supplementari nella stagione 1964/1965. Sempre in Coppa Italia, le due squadre si sono affrontate nella stagione 1968/69, con il Milan che vinse facilmente 3-0. Tredici anni dopo Monza e Milan si sono ritrovate in Serie B nella stagione 1980/81. Nel match disputato in Brianza ebbe la meglio il Diavolo che si impose sui biancorossi vincendo 2-1. L'altro match di Serie B tra le due formazioni risale alla stagione 1982/83. Anche in quell'occasione vinse il Milan 4-1. L'ultimo precedente in Brianza risale alla stagione 1987/88 in Coppa Italia, con il Milan che vinse 2-0 grazie ad una doppietta di Marco Van Basten.

Momento di forma — Le due squadre arrivano in un momento di forma totalmente diversi. La squadra di Palladino è ancora imbattuta in questo 2023 ed è reduce da ben sette risultati utili consecutivi in campionato. Il Milan, invece, è reduce da una vittoria in Champions League, mentre in campionato ha conquistato la vittoria nell'ultimo turno dopo un mese dall'ultimo successo contro la Salernitana. Nel mezzo, i ragazzi di Stefano Pioli hanno raccolto la miseria di due punti in cinque partite. Nella gara d'andata ebbe la meglio il Milan che si impose 4-1 contro un ottimo Monza. Riusciranno i rossoneri a conquistare la seconda vittoria consecutiva in Serie A?