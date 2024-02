Milan, a sinistra una coppia d’oro: Theo e Leao nel segno della continuità

E dunque, anche contro il Monza molto dipenderà dalla catena formata da Theo Hernandez e Rafael Leao. Sarà un caso, ma da quando questi ultimi hanno iniziato ad ingranare allora anche il Milan ha ritrovato quella continuità necessaria per puntare in alto. Sempre Tuttosport fa notare come tante occasioni pericolose create dai rossoneri nascano proprio dal braccetto sinistro. Insomma, con un Theo e un Leao così, sognare non costa nulla. LEGGI ANCHE: Cessione Milan, arrivano conferme: "Cardinale sta parlando con PIF" >>>