È evidente come qualcosa non stia funzionando. La miglior versione di Theo Hernández, in questa stagione, si è vista in poche partite del Milan. Il numero 19 francese non riesce più a incidere come prima. Ma qual è il problema? O, meglio, quali sono i problemi che stanno impedendo a Theo di brillare come sa e come ha dimostrato di poter fare?