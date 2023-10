Milan, Theo Hernandez si è involuto: crisi legata al cambio di modulo?

Tra i calciatori più in difficoltà in questa prima parte di stagione del Milan spicca senza dubbio Theo Hernandez. Da analizzare non è tanto la fase difensiva, dove il francese da sempre dimostra di avere ampi margini di crescita. Ciò che preoccupa, più che altro, sono le sempre minori folate offensive, che lo avevano reso uno dei migliori al mondo nel suo ruolo nelle scorse annate.

'Tuttosport', in edicola questa mattina, ha provato ad analizzarne la causa. Per Theo Hernandez il primo confronto della carriera con il fratello Lucas in un match così importante e per di più nello stesso ruolo poteva essere una scintilla per dare una svolta alla stagione sin qui opaca. E invece il terzino del Milan ha manifestato grandi difficoltà, faticando a spingersi in avanti.