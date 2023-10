Calciomercato Milan – Tre obiettivi nella lista di Moncada per gennaio

A questo proposito il Milan vorrebbe anticipare la concorrenza, proveniente soprattutto dal Barcellona, per Juan Miranda. Gli uomini mercato starebbero intensificando i contatti per il terzino spagnolo e sarebbero intenzionati a presentare un'offerta al Betis Siviglia di 3/4 milioni di euro. Ricordiamo inoltre che il contratto dello spagnolo scadrà nel luglio 2024 e al momento avrebbe rifiutato il rinnovo.

Milan, l'obiettivo numero uno in attacco è Jonathan David — Il calciomercato invernale del Milan, però, potrebbe non riguardare solo Juan Miranda. Sempre secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', infatti, Geoffrey Moncada e gli altri uomini mercato sarebbero pronti a fare un tentativo a gennaio per Jonathan David. Il canadese in forza al Lille ormai sembra essere diventato l'obiettivo numero uno in attacco e la dirigenza rossonera avrebbe intenzione di anticipare, anche in questo caso, i tempi.

Qualora non dovesse arrivare Jonathan David, data anche la posizione del Lille che non lo vorrebbe lasciar partire così presto e così facilmente, il Milan potrebbe virare su un altro profilo. Per questo motivo non sarebbe da escludere un ulteriore tentativo per Mehdi Taremi, tanto corteggiato in estate e poi rimasto al Porto. Sacchi-Leao, non c'è proprio feeling: le ultime parole dell'ex allenatore >>>

