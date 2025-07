Milan, tema stadio San Siro: lo sfogo del sindaco di Milano Sala

Il tema stadio è un tema molto caldo per Milan e Inter. In questo periodo, però, è un tema molto caldo per il Comune di Milano e per il sindaco della città, Giuseppe Sala. L'edizione milanese di Repubblica riporta il messaggio che Sala avrebbe recapitato a chi gli sta vicino. Ecco le sue parole: "Non resto a scaldare la poltrona. A settembre bisognerà fissare i tempi: o facciamo le cose che dobbiamo fare o andiamo tutti a casa".