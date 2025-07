Calciomercato Milan, ecco la proposta alla Juventus per Vlahovic

Dusan Vlahovic dalla Juventus al Milan in questo calciomercato estivo? I rossoneri, per 'Repubblica', avrebbero avanzato la prima offerta

Secondo quanto riferito da 'Repubblica', sarebbero iniziati i dialoghi tra Juventus e Milan per il trasferimento di Dusan Vlahovic in rossonero in questa sessione estiva di calciomercato. L'attaccante serbo, classe 2000, che andrà in scadenza di contratto con la 'Vecchia Signora' il 30 giugno 2026, dunque, sarebbe l'obiettivo principale del club di Via Aldo Rossi nel ruolo di centravanti da affiancare a Santiago Giménez.