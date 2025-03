Milan, telefonata di Furlani ad Allegri: ecco che cosa si sono detti

Si è però creato un 'ponte', un contatto diretto che per Allegri può essere importante. Il tecnico livornese, che è rimasto a riposo nell'ultima stagione, si sente pronto per tornare ad allenare. Con la proposta giusta, ha suggerito il quotidiano sportivo nazionale, tornerebbe in rossonero senza pensarci su troppo.

Prima il DS, poi la scelta del tecnico — Furlani, per ora, ha in agenda altri appuntamenti. Attualmente si trova a Dubai per impegni commerciali e, nelle prossime settimane, vedrà alcuni candidati al ruolo di direttore sportivo. Saranno almeno in quattro (Fabio Paratici, Igli Tare, Markus Krösche, Thiago Scuro). La situazione, però, si 'scalderà' tra fine marzo e inizio aprile, con Paratici e Tare favoriti alla corsa nel ruolo di DS del Milan.

Intanto, Allegri ha rifiutato squadre arabe che lo hanno cercato: preferirebbe allenare in Europa, meglio se in Italia. E la sfida del secondo ritorno, quello al Milan dopo averlo già fatto alla Juventus, lo attira. Max, infatti, considera interessante la rosa rossonera, con i suoi pregi e difetti. C'è interesse nell'assumere la carica e ora Furlani sa che può chiamarlo quando vuole.