Milan, le ultime sullo stadio: ecco il piano per il progetto La Maura

Ad aver messo gli occhi, la firma e l'accordo sul progetto è la F3A Green S.r.l, società che a marzo 2023 avrebbe venduto una parte del pacchetto al Milan per farci lo stadio. Ora, visti i tempi, i piani sono cambiati. Gli acquirenti hanno dato incarico allo studio dell’architetto green Patricio Enriquez di mettere a punto un progetto per riconvertire l'area con determinate caratteristiche.

C'è già chi sostiene che La Maura non sia edificabile. I terreni, che fanno parte del parco Agricolo Sud, sono vincolati, ma basterebbe una variante per costruirci uno stadio. Per di più, la strada che porta alle residenze è ancora più percorribile. Sarà necessario un Accordo di Programma, ma il Comune di Milano è a favore di quest'idea.