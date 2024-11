«È uno dei giocatori più importanti del Milan? Lo so bene. Me ne rendo conto anche guardando i social. I tifosi sono pazzi di lui. Guardo tutte le sue partite. Se ho tempo di andare a Milano vado anche allo stadio. Ho ancora in mente la gara contro il Real Madrid: è stata incredibile. Ha pure segnato. E che gol ... Quando l’ho visto sono saltato in piedi e ho gridato. La prima cosa che gli ho detto è stata “ma ti rendi conto di ciò che hai fatto?”».

"Dà il meglio come 8. Crede allo Scudetto. Rinnovo? Parla con il club" — Eliano Reijnders ha poi aggiunto: «Se ora gioca con maggior sicurezza? Ha fatto bene anche il primo anno. Ma ora è proprio libero di testa. Si sente importante. Andrà sempre meglio. Dal mio punto di vista è un 8. Perché in questo modo può sia attaccare sia difendere. Se è meglio in un centrocampo a tre? Non ha difficoltà a giocare anche come 6 oppure 10. Ma, secondo me il meglio lo dà proprio da 8. Diciamo che con Youssouf Fofana al suo fianco e Christian Pulisic più avanti, come è accaduto proprio contro il Real, il centrocampo del Milan funziona bene».

Sul Milan che, invece, continua ad avere alti e bassi, il fratello di Reijnders ha detto: «Ne abbiamo parlato. Ovviamente non è contento di questo andamento. Ma ha fiducia che dopo la pausa, la stagione possa avere una svolta. E lo credo anche io. Il Milan è una delle squadre più forti di Serie A. E Tijjani ha in testa lo Scudetto: ci crede, e io con lui». Infine, sulla questione rinnovo, il giovane Reijnders ha evidenziato: «Se resterà in rossonero a lungo? Penso proprio di sì. So che sta già parlando di rinnovo con la società, anche se non so a che punto siano». LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Si torna su un vecchio amore per la difesa? Sembra che … >>>