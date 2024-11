Secondo quanto riferito dalla redazione di 'TuttoMercatoWeb', diverse squadre della Serie A italiana avrebbero effettuato, nelle scorse settimane, un sondaggio per Becir Omeragic , difensore centrale svizzero di origini bosniache, classe 2002 , in forza al Montpellier , compagine della Ligue 1 francese.

Calciomercato Milan - Si ritorna su Omeragic per la difesa?

Tra questi club, ci sarebbero - per 'TMW' - Napoli, Milan e Torino. Non sorprenderebbe, se i 'rumors' portassero ad una conferma della notizia, l'interesse del Diavolo per il giocatore. I più attenti, infatti, ricorderanno come il Milan aveva inserito Omeragic tra i suoi potenziali acquisti già un paio di stagioni orsono, quando il ragazzo militava ancora in patria, nello Zurigo.