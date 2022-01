Calciomercato Milan – Omeragic sullo sfondo, ma scommessa possibile

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Becir Omeragic, classe 2002 dello Zurigo, piace al Diavolo ed al Napoli. Ecco quanto costerebbe

In questo calciomercato invernale il Milan sta cercando un difensore e il nome di Becir Omeragic, a sorpresa, potrebbe alla fine rivelarsi persino quello giusto per il Diavolo di Stefano Pioli. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il giocatore, classe 2002, per il momento rimane sullo sfondo. Ma, piano piano, sta guadagnando posizioni.