Milan, si complica l’arrivo di Sportiello a gennaio: fiducia a Tatarusanu

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla del mercato del Milan e, in particolar modo, della situazione che riguarda la situazione portieri. Come ben si sa, Maignan è alle prese ancora con il suo problema al polpaccio. Un problema che si è ripresentato negli ultimi giorni e che potrebbe costringerlo a rimanere ai box per un altro mese, saltando dunque anche il match di Supercoppa contro l'Inter. Proprio per questo motivo, il Milan avrebbe pensato di far arrivare già a gennaio Marco Sportiello, portiere che in realtà dovrebbe arrivare a giugno a parametro zero.