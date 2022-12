Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, incontro intorno a Capodanno | News

L'edizione odierna del 'Corriere della Sera' parla del futuro di Rafael Leao . L'attaccante del Milan , come ben si sa, è al centro dell'attenzione in quanto il suo contratto che lo lega ai rossoneri scadrà nel 2024 e arrivare ad un accordo per il prolungamento si sta rivelando tutt'altro che semplice. Secondo il quotidiano generalista, però, ci sarà un incontro poco prima o poco dopo Capodanno tra il club e i rappresentanti del giocatore stesso.

Il Milan avrebbe intenzione di offrire un ricco rinnovo a Leao, con uno stipendio che si aggirerebbe intorno ai 7 milioni di euro netti a stagione. In questo modo diventerebbe il calciatore più pagato dell'intera rosa, segno di come il club abbia piena fiducia nei confronti del portoghese. Come si diceva, però, arrivare ad un accordo non è semplice. Il motivo è legato anche e soprattutto alla multa da pagare allo Sporting, ma l'incontro con l'avvocato Dimvula, il procuratore Mendes e il papà di Leao stesso sarà importante per capire se ci saranno le condizioni di arrivare a dama o meno. Milan, torna Kessié? Ecco l'annuncio.