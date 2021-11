Milan, situazione rinnovi: Kessie in sospeso, più vicini i tre gioielli

Il Milan è pronto a rinnovare i contratti di tre gioielli, ma Kessie invece resta sempre lontano dalla firma. Le ultime.

Tempo di rinnovi in casa Milan e ovviamente quello che continua ad animare le questioni è quello di Franck Kessie, che tarda ad arrivare. Il tutto nonostante le parole del diretto interessato, che solo la scorsa estate aveva garantito di rinnovare al più presto e di non voler andare via. Il suo procuratore George Atangana, però, non la pensa allo stesso modo. Nulla si muove, anche perché entrambe le parti restano ferme sulle proprie posizioni. La richiesta è di 8,5 milioni, mentre l'offerta si ferma a 6 milioni. Il club è convinto di aver fatto il massimo, avendo quasi raddoppiato lo stipendio (ora da 2,2 milioni) e avendo superato la soglia "standard" di 4 milioni. L'ivoriano classe 1996 invece, forte dell'interesse di molti club in Europa, vuole un contratto da top player.