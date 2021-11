Mercato Milan – Trovato il centravanti del futuro: è lui il dopo Ibrahimovic

Soprattutto nelle pause del campionato, il Milan pensa al mercato e a come rinforzare la squadra. Non solo nell'immediato, ma anche in prospettiva futura. La squadra di Stefano Pioli è al primo posto in Serie A, ma l'obiettivo di Paolo Maldini e Frederic Massara è sempre lo stesso: quello di rinforzarsi ulteriormente con giovani di qualità. A tal proposito c'è un talento che sarebbe a costo zero e che sta facendo molto bene, pronto a diventare il centravanti milanista del futuro. Scopriamo di chi si tratta.