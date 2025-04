Milan, si aspetta la nomina del DS: dovrà subito risolvere tre problemi

Giorgio Furlani, CEO del Milan, non ha ancora deciso quale sia il direttore sportivo idoneo per il club rossonero. Ma questi avrà già da fare

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto, in casa Milan, sulla ricerca del direttore sportivo portata avanti dall'amministratore delegato Giorgio Furlani. Il 'casting', infatti, prosegue e i tempi per la scelta della figura idonea da inserire nell'organigramma societario del club di Via Aldo Rossi si allungano.