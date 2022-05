Milan, settimana cruciale: la preparazione del match contro l’Atalanta

Questa settimana potrebbe essere importantissima per il Milan: ecco come si prepara la squadra di Pioli in vista dell'Atalanta

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla del Milan che, in questo fine settimana, sarà impegnato nella delicata sfida contro l'Atalanta. Un match che potrà valere uno scudetto per la squadra di Stefano Pioli che, come nella stagione 2010-2011, potrebbe essere deciso alla penultima giornata del campionato.

Nessuno stravolgimento, con il programma dei rossoneri che verrà seguito alla stessa maniera come nelle ultime settimane. Ieri i ragazzi di Stefano Pioli hanno avuto, come ogni martedì, una giornata di riposo. Oggi il Milan riprenderà l'allenamento nel pomeriggio, mentre nei prossimi giorni le sedute saranno tutte al mattino. Sedute che vedranno la presenza a Milanello anche di Ricky Massara e Paolo Maldini, due degli artefici della rinascita milanista. Venerdì o sabato sarà presente anche l'a.d. Ivan Gazidis e, vista l'importanza del match di domenica, potrebbe presentarsi a 'San Siro' anche Gordon Singer.

Parlando di campo, Stefano Pioli vorrà puntare sui suoi uomini chiave per avere la meglio sulla Dea. In attacco partirà dal primo minuto, ancora una volta, Olivier Giroud, con Zlatan Ibrahimovic che darà una mano a gara in corso come accaduto nelle ultime uscite del Milan. In difesa saranno, con ogni probabilità, sicuri del posto sia Pierre Kalulu che Fikayo Tomori, entrambi intoccabili. Così come sono intoccabili anche Theo Hernandez e Rafael Leao, ai quali, a detta della 'rosea', per diventare dei top hanno bisogno dei titoli.

Stefano Pioli potrà contare anche sulle forze fresche della panchina. Citato già Ibrahimovic, oltre allo svedese Ante Rebic è sembrato in grande forma ultimamente. Ha dato una grande mano d'aiuto al Milan nelle ultime partite risultando decisivo in alcuni momenti delle gare. L'allenatore rossonero starà attento anche alle variazioni tattiche come ha già dimostrato nell'ultima partita contro il Verona. La posizione di Tonali ha messo in seria difficoltà la squadra di Tudor e il numero 8 rossonero, messo un po' più avanti, ha colpito segnando una doppietta che poteva essere una tripletta se non fosse stata per quella taglia di scarpa in più in offside.

Domenica il Milan avrà il sostegno di un 'San Siro' tutto esaurito. Saranno più di 75mila i tifosi presenti sugli spalti del 'Meazza' ad assistere alla partita contro l'Atalanta. Ad oggi, riporta la 'Gazzetta', non risultano esserci richieste speciali in caso di vittoria dello scudetto, con lo stadio che verrà chiuso, come di consueto, una volta terminato l'incontro. Se il Milan dovesse vincere il tricolore, probabile che i festeggiamenti a 'San Siro' verranno rimandati dopo l'ultima partita di campionato contro il Sassuolo. Milan, ecco l'alternativa in difesa a Botman: le ultime news di mercato >>>

