Milan, serve uno scatto: 9 punti in 12 giorni per la Champions League

Dopo il passo falso contro la Sampdoria, il Milan non può più sbagliare. Adesso servono 9 punti in 12 giorni per scattare verso la Champions

L'edizione odierna di 'Tuttosport' non ha dubbi sul cammino che il Milan deve fare da qui ai prossimi 12 giorni. I rossoneri hanno bisogno di 9 punti nelle tre partite che verranno giocate in queso arco di tempo per scattare verso l'obiettivo Champions League. Stefano Pioli ha vinto sfide ben già difficili di questa: basti pensare al 5-0 subito dall'Atalanta lo scorso dicembre e alla classifica appesa a Milanello per far leva sull'orgoglio dei suoi giocatori. Una mossa vincente visto il cammino dei rossoneri nel 2021, cammino che si è leggermente inceppato nel 2021. Lo scorso anno il Diavolo viaggiava ad una media mostruosa di 2,43 punti a partita, scesa attualmente a 1,73 a causa delle cinque sconfitte subite nelle scorse giornate. Per questo motivo, dopo il passo falso contro la Sampdoria, il Milan deve fare l'en plein in questo mini ciclo da tre partite contro Parma, Genoa e Sassuolo. Solo così potrebbe stipulare una sorta di polizza Champions. Intanto il Milan ha deciso il futuro di Stefano Pioli: le ultime