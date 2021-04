Pioli resterà anche senza Champions: il Milan vuole aprire un ciclo con lui

Il Milan confermerà Stefano Pioli anche senza qualificazione in Champions League. C'è la volontà di aprire un ciclo con lui

Renato Panno

Un percorso che va premiato. Stefano Pioli è arrivato tra mille difficoltà dopo l'inizio di un'era mai decollata come quella di Marco Giampaolo. L'ex Sampdoria ha avuto un impatto shock in rossonero, conquistando soltanto 9 punti in 7 partite. L'allenatore rossonero ha subito dato un'impronta chiara e decisa ad una squadra depressa, portandola ad una crescita costante e oggettiva. Già dopo poche settimane, la squadra viaggiava ad un ritmo più alto, mettendo in campo prestazioni convincenti, seguite però da risultati non esaltanti. Dal post-lockdown in poi, invece, è sceso in campo un Milan incredibilmente convincente e capace di vincere un mini-scudetto difficile da pronosticare alla vigilia.

Da qui nasce il Milan di Stefano Pioli, confermato in una calda sera del 21 luglio 2020, dopo la vittoria contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Nonostante l'ombra ingombrante di Ralf Rangnick, l'ex Fiorentina ha lavorato a testa bassa e convinto Ivan Gazidis dopo lo scetticismo iniziale. Adesso è tutto un altro Milan: solido, compatto e che lotta per le zone alte della classifica. Sia chiaro: come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', Pioli verrà confermato anche senza la qualificazione all'Europa che conta. La dirigenza vuole aprire un ciclo con lui e le basi ci sono tutte.

Pioli ha avuto il merito di valorizzare diversi giocatori e di mantenere l'armonia nello spogliatoio, trovando una chiave tattica per tutti. Non era facile gestire un gruppo con una presenza ingombrante come quella di Zlatan Ibrahimovic e, in più, una serie di giovani talenti ancora da formare. Pioli ha trovato un equilibrio nonostante la dipendenza dallo svedese sia cosa ovvia. Ma la squadra ha saputo fare bene anche senza il suo totem. Testimonianza di come i giocatori si aiutino tra loro e si sentano parte di un insieme. Stefano Pioli è dunque pronto a mettere le sue radici al Milan e per ora ci sta riuscendo alla grande. La visita dell'agente a Casa Milan non era per Insigne. Interessa un giocatore dell'Inter? La notizia