Milan, senza Champions League potrebbe cambiare tutto: il punto

Quando mancano dieci partite alla fine della Serie A, scrive 'Il Corriere dello Sport',Juventus e Milan restano in dubbio sul futuro: quasi certamente, nella prossima stagione, le italiane in Champions saranno 4 e non 5. Così, con Inter, Napoli e Atalanta ormai involate nei primi posti in classifica, una tra Juventus e Milan resterà quasi certamente fuori, se non entrambe. Come scrive il quotidiano, bisogna tornare al 1991-92 per vedere Juve e Milan fuori dalla Champions in contemporanea: si partiva dai sedicesimi e allora partecipava una squadra per Paese, quella dei campioni d’Italia, quell’anno la Sampdoria.