Milan, la carica alla squadra di Scaroni: “Uniti ci rialziamo”

Milan, la carica di Scaroni

Paolo Scaroni, si legge, è stato ieri a Milanello, insieme all'ad Giorgio Furlani, il dt Paolo Maldini e Ricky Massara. La rosea ha sottolineato le parole del presidente rossonero: "Milan, uniti ci rialziamo!". Secondo la rosea il discorso di Scaroni alla squadra potrebbe essere stato così: "Abbiamo grande fiducia in voi. Vi siamo talmente vicini che vorremmo essere in campo con voi". Una grande prova di fiducia della società, che conta moltissimo sull'allenatore e i giocatori del Milan per rialzarsi da questo momento molto buio, il picco più basso della gestione di Stefano Pioli. Calciomercato Milan – Occasione a zero? Ecco una mano in difesa