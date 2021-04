Milan-Sassuolo, Pioli di nuovo con i giocatori contati

Stefano Pioli, tecnico rossonero, in emergenza per Milan-Sassuolo. Quattro titolari importanti, infatti, sono a rischio convocazione per oggi

Daniele Triolo

Oggi pomeriggio, alle ore 18:30, si disputerà Milan-Sassuolo a 'San Siro'. E Stefano Pioli, tecnico rossonero, dovrà fare ancora una volta di necessità virtù. Già, perché in vista della gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A, il Diavolo rischia di dover fare a meno di quattro titolari importanti.

'Tuttosport' in edicola questa mattina ha ricordato come, per Milan-Sassuolo, Pioli rischi di non poter contare su Theo Hernández, Ismaël Bennacer, Hakan Çalhanoğlu e Zlatan Ibrahimović. Problemi di vario tipo che si sono palesati, per i calciatori rossoneri, dopo l'allenamento di ieri.

Così Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sassuolo: "Bennacer e Çalhanoğlu hanno preso delle contusioni alla caviglia nell'ultima partita. Ibrahimović e Theo Hernández, invece, hanno un affaticamento muscolare. Vedremo se riusciremo a recuperarli". L'emergenza, in casa rossonera, dunque continua: il leit-motiv della stagione del Milan.