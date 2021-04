TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 21 aprile 2021

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 21 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 21 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, titola con un eloquente 'Sono crollati'. Il riferimento, palese, è alla SuperLega, morta ancora prima di nascere. Dopo la protesta dei tifosi in Inghilterra, i 6 club fondatori della Premier League si sono ritirati dal progetto. Contribuendo, di fatto, alla sospensione del torneo. Anche il Milan è fuori (si attende l'ufficialità).