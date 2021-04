Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (21/04/2021)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la grande fuga dalla SuperLega. I 6 club inglesi si sono infatti ritirati dalla competizione, mandandola, di fatto, in soffitta prima ancora di vedere la luce. Florentino Pérez (Real Madrid) e Andrea Agnelli (Juventus) isolati, Inter e Milan in attesa (ma fuori). Spazio, poi, al campo perché oggi si gioca. Spezia-Inter è il primo match-ball Scudetto, di fatto, per i nerazzurri di Antonio Conte, che potrebbero festeggiare domenica prossima contro il Crotone a 'San Siro'. Milan e Juventus, invece, ricevono in casa il Sassuolo (rossoneri senza Zlatan Ibrahimović) ed il Parma (in campo la coppia Cristiano Ronaldo-Paulo Dybala). Nell'anticipo di ieri, Verona-Fiorentina 1-2: viola più tranquilli in zona 'calda'.