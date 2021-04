Milan-Sassuolo: dati, numeri e statistiche di Leao

Rafael Leao dovrebbe giocare dall'inizio in Milan-Sassuolo. O al posto di Hakan Calhanoglu sulla trequarti o per Zlatan Ibrahimovic in avanti

Daniele Triolo

Oggi pomeriggio, alle ore 18:30, si disputerà Milan-Sassuolo a 'San Siro'. Rafael Leao, attaccante portoghese, stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe giocare dall'inizio. O al posto di Hakan Calhanoglu, sulla linea dei trequartisti, o al posto di Zlatan Ibrahimovic, nel ruolo di centravanti, nel 4-2-3-1.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, a questo proposito, ha fornito qualche numero di Leao a poche ore da Milan-Sassuolo. La 'rosea', per esempio, ha ricordato come nella gara d'andata del 'Mapei Stadium', vinta per 1-2 dal Diavolo, Leao abbia segnato il gol più veloce della storia del campionato di Serie A.

Il giovane lusitano, infatti, impiegò appena 6 secondi e 76 centesimi per infilare la porta di Andrea Consigli su imbucata di Calhanoglu. Quello è anche il gol più veloce della storia dei Top 5 campionati europei. In stagione, finora, Leao ha segnato 7 gol: 6 li ha realizzati in campionato, uno in Europa League.

Ha già battuto il suo 'score' del primo anno in rossonero e punta, adesso, gli 8 gol messi a segno con il Lille nella stagione 2018-2019. Nella sua fin qui breve carriera, ad ogni modo, Leao non è mai andato in doppia cifra. Ecco il comunicato del Milan che annuncia la rinuncia dalla Superlega.