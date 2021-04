GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 21 aprile 2021

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 21 aprile 2021. Tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 21 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la grande fuga dalla SuperLega. I 6 club inglesi si sono infatti ritirati dalla competizione, mandandola, di fatto, in soffitta prima ancora di vedere la luce. Florentino Pérez (Real Madrid) e Andrea Agnelli (Juventus) isolati, Inter e Milan in attesa (ma fuori).