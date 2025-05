Già due volte (2015 e 2024) vicino ai rossoneri in passato

Sarri e il Milan, poi, hanno avuto un contatto - questo recitano i 'rumors' - prima che il Diavolo, a fine dicembre, optasse per Conceição per la sostituzione di Paulo Fonseca. Il tecnico toscano, però, in base alle indiscrezioni, non avrebbe accettato il contratto di soli sei mesi proposto dal club di Via Aldo Rossi. La terza volta sarà quella buona?