Milan-Salernitana, dubbio in attacco: Ibrahimovic spinge per giocare

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic o Olivier Giroud titolare domani sera in Milan-Salernitana, partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20:45 a 'San Siro'? È il grande dubbio in attacco di mister Stefano Pioli del quale ha parlato anche il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Ibrahimovic, fuori dalla lista UEFA, non ha preso parte alla spedizione rossonera a Londra, dove Theo Hernández e compagni hanno eliminato il Tottenham dalla Champions League. In Serie A, però, il bomber di Malmö vuole tornare ad incidere come ai bei vecchi tempi.

Milan-Salernitana, davanti Ibrahimovic o Giroud? — Milan-Salernitana potrebbe essere l'occasione di Ibrahimovic per giocare da titolare dopo oltre un anno. L'ultima volta, infatti, che Zlatan ha giocato dal 1' è stata Milan-Juventus 0-0 del 23 gennaio 2022. In quella circostanza, però, lo svedese aveva giocato appena una mezzora per poi uscire per un infortunio.

Ora il numero 11 del Diavolo si sente pronto. Dopo aver assaggiato il campo il 26 febbraio scorso in Milan-Atalanta 2-0 e giocato 35' in occasione di Fiorentina-Milan 2-1, spera di poter giocare di più. L'obiettivo di Ibra è quello di essere un titolare di questa squadra, di poter incidere e decidere. Non ha intenzione di fare da comprimario.

Ibra non gioca titolare e non segna da oltre un anno — Venerdì si era allenato in gruppo e giocato tutta la partitella contro l'Under 18. Ieri, invece, come da programma, ha svolto allenamento personalizzato. Oggi mister Pioli prenderà la decisione definitiva su chi giocherà da riferimento offensivo nel 3-4-2-1 contro la squadra di Paulo Sousa.

Giroud, ha commentato il 'CorSport', ha attualmente qualche chance in più di Ibrahimovic di giocare titolare in Milan-Salernitana, ma il secondo, ad ogni modo, entrerebbe nella ripresa. Finora Zlatan ha giocato 45' in 2 partite: il gol in rossonero gli manca dal 9 gennaio 2022, quando aprì le marcature in Venezia-Milan 0-3. Kovacic si è offerto al Milan! Clicca qui per i dettagli >>>

