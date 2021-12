Milan-Salernitana 2-0, la moviola: nessun problema per l’arbitro Giua

Milan-Salernitana alla moviola: l'arbitro Giua gestisce bene una partita che non ha causato alcun tipo di provvedimento particolare

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha analizzato l'operato di Antonio Giua, arbitro della partita tra Milan e Salernitana. Il fischietto di Olbia non ha avuto particolari problemi nel dirigere la gara, terminata 2-0 in favore dei rossoneri grazie alle reti di Kessié e Saelemaekers. Al 21° del primo tempo i rossoneri hanno reclamato un cartellino giallo per Di Tacchio dopo una trattenuta ai danni di Bakayoko. Giusta la decisione di Giua nel non assegnare il giallo al calciatore della Salernitana, in quanto ha adottato lo stesso metro di giudizio anche nell'occasione di una trattenuta di Leao su Schiavone, anche quella non sanzionata. Ineccepibili, invece, le ammonizioni per Bakayoko per il fallo ai danni di Simy al 24° del primo tempo, così come quelli per Di Tacchio e Djuric.